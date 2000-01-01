07.05 20:55 MIGnews.com

Либерман не даст террористам стать миллионерами

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Законопроект о конфискации средств Палестинской автономии, которые используются для поддержки террора, был утвержден в первом чтении. В ходе голосования на пленарном заседании Кнессета, его поддержали 55 депутатов, 14 проголосовали против.Законопроект был подготовлен министерством обороны по указанию министра, лидера партии НДИ Авигдора Либермана. Он предусматривает вычет из налоговых поступлений, перечисляемых Израилем на счета Палестинской автономии, суммы, которая расходуется ПА на зарплаты террористам и пособия их семьям.В преддверии голосования министерство обороны обнародовало, сколько получают террористы – убийцы евреев из палестинской казны.Так, 19-летний Умар Аль-Абада, убивший четырех членов семьи Саломон, уже получил 12.200 шекелей, Зарплата, которая будет выплачиваться ему до достижения 80-летнего возраста, в итоге составит более 12 миллионов шекелей.23-летний Карам Аль-Масри, один из убийц супругов Эйтама и Наамы Хенкин, приговоренный к двум пожизненным заключениям и еще 30 годам, уже получил 40.600 шекелей. К своему 80-летию он получит 11.232.000 шекелей. 29-летний Заид Зиад Джамиль Амар, еще один член террористической банды, убившей супругов Хенкин, получит 10 миллионов шекелей.По словам Авигдора Либермана, благодаря принятию этого закона, будет положен конец абсурдной ситуации, при которой террористы получают деньги за убийство евреев, а израильские налогоплательщики, фактически, содержат их."Мы перекроем кран Абу-Мазену. Следует как можно быстрее провести этот закон в окончательном чтении. Положение, при котором Израиль переводит Палестинской автономии средства, которые она потом использует для поддержки террора, иначе как безумием не назовешь", - подчеркнул Авигдор Либерман.