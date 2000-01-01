07.05 20:19 MIGnews.com
Парагвай переместит посольство в Иерусалим до конца мая?
Власти Парагвая приняли решение переместить свое посольство в Иерусалим до конца этого месяца. Об этом сообщил представитель израильского МИДа Эммануэль Нахшон в понедельник, 7 мая.
На своей странице в Twitter он написал: "Президент Парагвая Орасио Картес планирует в конце месяца приехать в Израиль на открытие посольства в Иерусалиме".
При этом власти Парагвая пока не подтвердили данную информацию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии