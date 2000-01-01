07.05 19:59 MIGnews.com

Германия: новому мэру сломали нос и выбили зуб

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Независимый политик Мартин Хорн отмечал свою неожиданную победу на выборах в мэры немецкого города Фрайбург, когда к нему подошел человек и сильно ударил его по лицу.В результате у 33-летнего Хорна был сломан нос и выбит один зуб.Нападавший был задержан на месте происшествия, им оказался 54-летний мужчина. При этом в полиции не считают нападение политически мотивированным.Мартин Хорн одержал победу над представителем партии "Зеленых" Дитером Саломоном, который занимал пост мэра Фрайбурга уже 16 лет.После своего неожиданного избрания Мартин Хорн дал несколько интервью, а затем вместе с примерно 300 своими сторонниками отправился праздновать победу. В этот момент к нему подошел мужчина, который, как показалось самому Хорну, хотел с ним сфотографироваться, сообщает Би Би Си.По словам полицейских, у нападавшего в прошлом были зафиксированы проблемы с психикой.Сам Мартин Хорн на своей странице в Facebook призвал своих сторонников не переживать за его здоровье и попросил не дать этому инциденту испортить праздничный настрой.