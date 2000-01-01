07.05 18:59 MIGnews.com
Хизбалла: мы достигли наших целей на выборах
Генеральный секретарь террористической организации "Хизбалла" шейх Хасан Насралла прокомментировал предварительные итоги парламентских выборов в Ливане.
В телевизионном обращении к народу лидер террористов заявил: "Мы хотели расширить парламентское присутствие с целью защиты "сопротивления в Ливане".
"В целом, мы можем сказать, что наши цели были достигнуты на этих выборах", - подчеркнул Насралла.
Напомним, в воскресенье, 6 мая, в Ливане прошли первые за 10 лет парламентские выборы.
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