07.05 18:59 MIGnews.com

Хизбалла: мы достигли наших целей на выборах

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Генеральный секретарь террористической организации "Хизбалла" шейх Хасан Насралла прокомментировал предварительные итоги парламентских выборов в Ливане.В телевизионном обращении к народу лидер террористов заявил: "Мы хотели расширить парламентское присутствие с целью защиты "сопротивления в Ливане"."В целом, мы можем сказать, что наши цели были достигнуты на этих выборах", - подчеркнул Насралла.Напомним, в воскресенье, 6 мая, в Ливане прошли первые за 10 лет парламентские выборы.