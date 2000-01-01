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Хизбалла: мы достигли наших целей на выборах07.05 18:59   MIGnews.com

Хизбалла: мы достигли наших целей на выборах

Генеральный секретарь террористической организации "Хизбалла" шейх Хасан Насралла прокомментировал предварительные итоги парламентских выборов в Ливане.

В телевизионном обращении к народу лидер террористов заявил: "Мы хотели расширить парламентское присутствие с целью защиты "сопротивления в Ливане".

"В целом, мы можем сказать, что наши цели были достигнуты на этих выборах", - подчеркнул Насралла.

Напомним, в воскресенье, 6 мая, в Ливане прошли первые за 10 лет парламентские выборы.
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