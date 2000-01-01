07.05 18:38 MIGnews.com

Эрдоган: палестинцы – символ всех угнетенных в мире

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Мировое сообщество должно быть более солидарным по делу палестинского народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления в Стамбуле в понедельник, 7 мая."Равнодушие международного сообщества к палестинскому народу, десятки мучеников которого пожертвовали собой и тысячи получили ранения в ходе этих [израильских] нападений – это признак того, что в будущем ни одно общество или отдельное лицо не будет в безопасности", - цитирует Anodulu слова турецкого лидера.Также Эрдоган подчеркнул, что палестинцы являются "символом всех угнетенных народов в мире, которые страдают от преследований, массовых убийств и несправедливости".