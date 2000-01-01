США не повлияют на решение стран ЕС по сделке с Ираном
Франция, Британия и Германия намерены придерживаться условий ядерной сделки с Ираном, которая была заключена независимо от решения США три года. Сообщается, что вердикт американской стороны будет вынесен уже на этой неделе. Тройка стран ЕС уверены, что соглашение - лучший способ избежать ядерной гонки.
Французский министр иностранных дел Жан-Ив ле Дриан, находящийся в Берлине сообщил, что Франция готова сохранить сделку, ведь она - гарантия нераспространения ядерного оружия и способ удержать Иран от обладания ядерной бомбой, пишет Reuters.
Помпео сообщил, что Тегеран скрывал от МАГАТЭ архив о ядерных технологиях. Американцы считают достоверными сведения о том, что в Иране существовала секретная программа разработки ядерного оружия и развития ракетных технологий.
В заявлении Госдепа сказано, что Помпео намерен консультироваться с представителями стран Европы о возможности "исправить" сделку с Ираном.