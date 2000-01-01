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США не повлияют на решение стран ЕС по сделке с Ираном 07.05 17:52   MIGnews.com

США не повлияют на решение стран ЕС по сделке с Ираном

Франция, Британия и Германия намерены придерживаться условий ядерной сделки с Ираном, которая была заключена независимо от решения США три года. Сообщается, что вердикт американской стороны будет вынесен уже на этой неделе. Тройка стран ЕС уверены, что соглашение - лучший способ избежать ядерной гонки.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив ле Дриан, находящийся в Берлине сообщил, что Франция готова сохранить сделку, ведь она - гарантия нераспространения ядерного оружия и способ удержать Иран от обладания ядерной бомбой, пишет Reuters.

Ранее американский Госдеп допустил изменения "ядерного соглашения" с Ираном, в сообщении говорилось, что госсекретарь Майк Помпео обговорит с европартнерами этот вопрос в свете обнародованной Израилем новой информации.

Помпео сообщил, что Тегеран скрывал от МАГАТЭ архив о ядерных технологиях. Американцы считают достоверными сведения о том, что в Иране существовала секретная программа разработки ядерного оружия и развития ракетных технологий.

В заявлении Госдепа сказано, что Помпео намерен консультироваться с представителями стран Европы о возможности "исправить" сделку с Ираном.
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