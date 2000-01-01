Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Еврей из мэрии Тулузы лишился своего поста из-за арабов07.05 17:19   MIGnews.com

Еврей из мэрии Тулузы лишился своего поста из-за арабов

Заместитель мэра Тулузы Авив Зонабенд лишился своего поста после того, как в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" заявил, что во французском городе "слишком много арабов и очень мало евреев".

Сообщается, что он по-прежнему является членом этой структуры, но теперь права единственного еврея в горсовете резко ограничили.

Кроме того, Зонабенда лишили возможности занимать какой-либо пост в правительстве Тулузы.

Ранее заместитель мэра принес свои извинения за слова о засильи арабов в городе. При этом он отказался покидать свою должность, как того требовал от него градоначальник, Жан-Люк Муденк.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:52
США не повлияют на решение стран ЕС по сделке с Ираном
17:40
Мечты о миллиардах: Спор о прибылях от экспорта марихуаны
17:40
ЦАХАЛ проведет учения в Западной Галилее
17:22
"Если бы Рабин знал, он бы не подписал соглашений Осло"
16:52
В Пекине арестовали бизнеследи за махинации с субсидиями
16:42
Либерман: никакой истерии и паники
16:32
Создано подразделение войны с террором воздушных змеев
16:16
В канун Дня победы: Габай встретился с Авраамом Гринзайдом
16:06
Власти в недоумении от слов Земана о "Новичке"
15:50
Ливни о законопроекте по урезанию полномочий БАГАЦа
15:39
В Ираке возродились террористические движения
15:11
"Закон о БАГАЦе" улучшит систему власти в Израиле
14:46
Таинственный взрыв уничтожил расчет сбивший израильский F-16
14:24
Amnesty International требует извинений от Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus