07.05 17:19 MIGnews.com

Еврей из мэрии Тулузы лишился своего поста из-за арабов

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Заместитель мэра Тулузы Авив Зонабенд лишился своего поста после того, как в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" заявил, что во французском городе "слишком много арабов и очень мало евреев".Сообщается, что он по-прежнему является членом этой структуры, но теперь права единственного еврея в горсовете резко ограничили.Кроме того, Зонабенда лишили возможности занимать какой-либо пост в правительстве Тулузы.Ранее заместитель мэра принес свои извинения за слова о засильи арабов в городе. При этом он отказался покидать свою должность, как того требовал от него градоначальник, Жан-Люк Муденк.