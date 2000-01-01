07.05 16:42 MIGnews.com

Либерман: никакой истерии и паники

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что ведомство готовится к "иранскому возмездию" в виде выпущенных ракет по израильской территории. На заседании фракции "Наш дом Израиль" глава оборонного ведомства заявил:"Мы не заинтересованы в эскалации, но в то же время мы должны быть готовыми к любому сценарию. Не надо истерии и паники. Да, существует сложная ситуация со многими вызовами и угрозами. Но мы будем готовы справиться со всеми этими угрозами и вызовами".Заявление Либермана было сделано на фоне недавних сообщений о том, что Иран готовит возмездие Израилю в качестве ответа на атаку на авиабазу Т-4 в Сирии.