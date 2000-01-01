Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Либерман: никакой истерии и паники07.05 16:42   MIGnews.com

Либерман: никакой истерии и паники

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что ведомство готовится к "иранскому возмездию" в виде выпущенных ракет по израильской территории. На заседании фракции "Наш дом Израиль" глава оборонного ведомства заявил:

"Мы не заинтересованы в эскалации, но в то же время мы должны быть готовыми к любому сценарию. Не надо истерии и паники. Да, существует сложная ситуация со многими вызовами и угрозами. Но мы будем готовы справиться со всеми этими угрозами и вызовами".

Заявление Либермана было сделано на фоне недавних сообщений о том, что Иран готовит возмездие Израилю в качестве ответа на атаку на авиабазу Т-4 в Сирии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:52
США не повлияют на решение стран ЕС по сделке с Ираном
17:40
Мечты о миллиардах: Спор о прибылях от экспорта марихуаны
17:40
ЦАХАЛ проведет учения в Западной Галилее
17:22
"Если бы Рабин знал, он бы не подписал соглашений Осло"
17:19
Еврей из мэрии Тулузы лишился своего поста из-за арабов
16:52
В Пекине арестовали бизнеследи за махинации с субсидиями
16:32
Создано подразделение войны с террором воздушных змеев
16:16
В канун Дня победы: Габай встретился с Авраамом Гринзайдом
16:06
Власти в недоумении от слов Земана о "Новичке"
15:50
Ливни о законопроекте по урезанию полномочий БАГАЦа
15:39
В Ираке возродились террористические движения
15:11
"Закон о БАГАЦе" улучшит систему власти в Израиле
14:46
Таинственный взрыв уничтожил расчет сбивший израильский F-16
14:24
Amnesty International требует извинений от Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus