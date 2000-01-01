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В канун Дня победы: Габай встретился с Авраамом Гринзайдом 07.05 16:16   MIGnews.com

В канун Дня победы: Габай встретился с Авраамом Гринзайдом

Накануне празднования Дня победы над нацистской Германией, в доме главы партии Сионистский Лагерь Ави Габая состоялось встреча молодежи и депутатов Кнессета с Авраамом Гринзайдом, председателем Всеизраильского Совета ветеранов Второй мировой войны.

В мероприятии, проведенном по инициативе русскоязычного штаба партии, приняли участие депутаты Шели Яхимович, Ксения Светлова, Омер Бар Лев и Михаль Биран. Присутствующие с большим интересом выслушали рассказ ветерана, еврея из Бессарабии, ставшего бойцом Красной армии и дошедшего с боями до Германии. Ави Габай тепло поблагодарил Авраама Гринзайта за участие в мероприятии, пожелал ему крепкого здоровья и отметил, что ветераны служат прекрасным примером для современной молодежи.
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