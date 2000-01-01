07.05 16:06 MIGnews.com

Власти в недоумении от слов Земана о "Новичке"

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На территории Чехии не производили, не исследовали и не складировали химическое вещество типа "Новичок". Об этом заявили в чешском правительстве в понедельник, 7 мая.В заявлении отмечается, что это констатировали Службы информации и безопасности и военной разведкой стран. Также отмечается, что в прошлом году Чехия начала программу, которая была направлена на охрану военных и населения и защиту от оружия массового поражения.Именно тогда тестировалось и вещество типа "Новичок А-230", отметили в правительстве."В заявлении президента [Земана] речь, видимо, идет о раздельном понимании слов "производство" и "тестирование", когда президент прав в том, что закон №19 от 1997 года означает производством каждую химическую реакцию, причем в сообщении НИИ минобороны микросинтез не означен как производство. Сам военный институт использовал в медиапространстве термины "производство" и "тестирование" по-разному, отчего возникло подобное недоразумение", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша с главами Службы информации и безопасности Михалом Коуделкой и военной разведки Яном Бероуном.