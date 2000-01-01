07.05 15:50 MIGnews.com

Ливни о законопроекте по урезанию полномочий БАГАЦа

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Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа, прокомментировала законопроект партии Еврейский дом по урезанию полномочий Верховного суда.В понедельник, 7 мая, парламентарий заявила:"Законопроект по урезанию полномочий Верховного Суда, который всеми силами пытается продвинуть партия Еврейский дом, дает неограниченную силу партиям ультраортодоксов. Если этот закон будет принят - то партии харедим смогут требовать от правительства узаконить любые их требования. Например, - узаконить уклонение от службы в армии. Харедим смогут узаконить дискриминацию репатриантов-неевреев. У партий ультраортодосков появится возможность узаконить неравенство по отношению к женщинам. Да к любой группе населения... Харедим смогут запретить законом любую деятельность по субботам и праздникам, - закрыть все магазины в стране, все развлекательные центры и предприятия в Израиле. До сегодняшнего дня харедим получали от правительства все, что требовали. И когда принимались законы, грубо нарушающие принцип равенства всех граждан страны перед законом, то лишь Верховный суд имел полномочия потребовать от правительства отклонить подобный закон.Вспомним факты: когда была попытка запретить женщинам служить летчицами, то лишь Верховный суд потребовал соблюдать принцип равенства всех граждан. Когда правительство освободило харедим от службы в ЦАХАЛ и от альтернативной службы - то именно Верховный суд потребовал соблюдения принципа равенства всех граждан перед законом и обязательной службы для каждого гражданина! Когда правительство предложило выплачивать стипендии только учащимся йешив, то Верховный суд принял постановление, обязывающее соблюдать принцип равенства при распределении средств. Мы видим, что правительство дает партиям харедим все, что они пожелают и послушно пресмыкается перед ультраортодоксами. И только Верховный суд следит за соблюдением принципа равенства всех без исключения граждан страны. БАГАЦ отстаивает равенство всех граждан страны, без исключения перед законом - и относительно службы в армии, и относительно распределения государственных пособий, и во всех других вопросах. Урезание полномочий Верховного суда даст партиям харедим возможность принимать те законы, которые они пожелают, поскольку по факту от правительства ультраортодоксы получают послушное исполнение практически всех своих требований. Те политики, которые молчат и молчаливо позволяют урезать полномочия Верховного суда, на деле способствуют опасному превращению Израиля в религиозное экстремистское государство, в страну без либеральных и демократических ценностей, в государство Галахи".