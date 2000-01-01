Джонсон выступит в шоу чтоб убедить Трампа не бросать СВПД
Глава внешнеполитического ведомства Британии Борис Джонсон приймет участие в любимом шоу президента США Дональда Трампа чтоб убедить его не отказываться от ядерной сделки с Ираном.
Как сообщили на RT, Джонсон намерен посетить США и, помимо официальной встречи с вице-президентом США Майком Пенсом и помощником президента по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, планирует принять участие в любимом теле-шоу Трампа Fox & Friends и этим попытаться убедить американского лидера не покидать Совместный всеобъемлющий план действий касательно договора с Ираном о ядерном разоружении.
В Министерстве иностранных дел Британии подтвердили намерения Джонсона относительно участия в шоу и визита в США в целом.
Трамп должен объявить о продолжении или разрыве сделки с Ираном до 12 мая.