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скриншот с видео YouTube 08.05 01:36   MIGnews.com

Джонсон выступит в шоу чтоб убедить Трампа не бросать СВПД

Глава внешнеполитического ведомства Британии Борис Джонсон приймет участие в любимом шоу президента США Дональда Трампа чтоб убедить его не отказываться от ядерной сделки с Ираном.

Как сообщили на RT, Джонсон намерен посетить США и, помимо официальной встречи с вице-президентом США Майком Пенсом и помощником президента по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, планирует принять участие в любимом теле-шоу Трампа Fox & Friends и этим попытаться убедить американского лидера не покидать Совместный всеобъемлющий план действий касательно договора с Ираном о ядерном разоружении.

В Министерстве иностранных дел Британии подтвердили намерения Джонсона относительно участия в шоу и визита в США в целом.

Трамп должен объявить о продолжении или разрыве сделки с Ираном до 12 мая.
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