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Шеф-повар премьер-министра обидел японского политика | Фото:07.05 19:47   MIGnews.com

Шеф-повар премьер-министра обидел японского политика

Во время официального визита по случаю совместного обеда, шеф-повар премьер-министра Биньямина Нетаниягу обидел японского политика Синдзо Абэ, подав ему десерт в металлических формах, искусно имитирующих мужские ботинки.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает Yedioth Ahronoth, передает The Times of Israel.

По данным издания, Нетаниягу пытался таким образом произвести впечатление на высокопоставленного гостя из Японии и на его супругу, однако не уделил достаточного внимания культурным нюансам, а поэтому его гости были оскорблены.

Согласно неназванному источнику издания, японцы не поняли этот момент и замысел повара, так как ни в одной культуре мира не считается нормальным ставить на стол обувь.
https://www.timesofisrael.com/japan-pm-said-offended-by-dessert-served-in-shoe-at-netanyahu-home/
Отметим, что десерт являлся творением очень известного израильского шеф-повара Сегева Моше.
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