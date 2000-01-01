Шеф-повар премьер-министра обидел японского политика
Во время официального визита по случаю совместного обеда, шеф-повар премьер-министра Биньямина Нетаниягу обидел японского политика Синдзо Абэ, подав ему десерт в металлических формах, искусно имитирующих мужские ботинки.
По данным издания, Нетаниягу пытался таким образом произвести впечатление на высокопоставленного гостя из Японии и на его супругу, однако не уделил достаточного внимания культурным нюансам, а поэтому его гости были оскорблены.
Согласно неназванному источнику издания, японцы не поняли этот момент и замысел повара, так как ни в одной культуре мира не считается нормальным ставить на стол обувь.
https://www.timesofisrael.com/japan-pm-said-offended-by-dessert-served-in-shoe-at-netanyahu-home/
Отметим, что десерт являлся творением очень известного израильского шеф-повара Сегева Моше.