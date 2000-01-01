07.05 15:11 MIGnews.com

"Закон о БАГАЦе" улучшит систему власти в Израиле

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Юридический форум в защиту Израиля приветствует решение Министерской комиссии по законодательству утвердить законопроект о преодолении ограничения ("пискат ха-итгабрут"), ограничивающий полномочия БАГАЦа. Речь идет о параграфе, позволяющем Кнессету принимать законы большинством в 61 голос на ограниченный срок в 4 года, даже вопреки решениям БАГАЦа."Начиная с 1995-го года мы являемся свидетелями ослабления законодательной ветви власти и усиления судебной. "Параграф о преодолении ограничения" - важный шаг на пути к уравновешиванию между ветвями власти в Израиле, между основными законами и реальной необходимостью правительства и Кнессета принимать важные для народа решения" - заявил председатель Юридического форума Нахи Аяль. .