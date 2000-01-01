07.05 14:05 MIGnews.com

"Иранцы в истерике, атаки не будет"

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Член Кнессета от партии Еврейский Дом Бецалель Смотрич прокомментировал предупреждения, раздающиеся в израильской прессе по поводу возможной иранской ракетной атаки.Смотрич, выступая в эфире 20-го канала израильского ТВ заявил: “Во-первых, я думаю, граждане Израиля в состоянии сложить два плюс два, и понять, что серия последних атак, приписываемых Израилю, может повлечь реакцию. Обратите внимание на то, что иранцы сейчас пытаются организовать атаку с территории Сирии, а не Ливана - и это не случайно, это потому, что ливанцы помнят, чем такие атаки заканчиваются. Что касается израильтян, то все знают где они живут, все люди опытные, и , к сожалению, не надо прилагать больших усилий для того, чтобы получить военный опыт в нашем обществе. Но самое важное здесь - последние действия иранцев, с моей точки зрения, демонстрируют, что они впали в истерику. Израиль лидирует в этом противоборстве - и мы должны отдать за это должное главе правительства. Из-за того, что они под давлением на политическом фронте, они, возможно, попытаются затеять военную авантюру, но я думаю, что ЦАХАЛу есть чем ответить”.