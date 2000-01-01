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Amnesty International требует извинений от Нетаниягу | Фото:07.05 14:24   MIGnews.com

Amnesty International требует извинений от Нетаниягу

Международная организация Amnesty International в воскресенье призвала премьер-министра Биньямина Нетаниягу публично извиниться за распространение ложного сообщения в Facebook, в котором утверждалось, что сторонники футбольного клуба Сахнина нарушили минуту молчания в память о десяти подростках, погибших во время внезапного наводнения.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает The Times of Israel.

"Мы призываем премьер-министра Нетаниягу продемонстрировать лидерство, публично извиниться за распространение ложной информации и за публичный протест против медиа-канала, который предоставил ложную информацию", - говорится в заявлении организации.

Отметим, что эта информация не соответствует действительности, но глава правительства удалил запись со своей страницы только через несколько дней без объяснений и извинений.

Правозащитники в свою очередь утверждают, что премьеру следует извиниться, хоть и с опозданием.

Напомним, ранее израильская оппозиция из-за этой же записи обвинила Нетаниягу в разжигании ненависти к арабскому населению страны.
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