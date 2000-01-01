Amnesty International требует извинений от Нетаниягу
Международная организация Amnesty International в воскресенье призвала премьер-министра Биньямина Нетаниягу публично извиниться за распространение ложного сообщения в Facebook, в котором утверждалось, что сторонники футбольного клуба Сахнина нарушили минуту молчания в память о десяти подростках, погибших во время внезапного наводнения.
"Мы призываем премьер-министра Нетаниягу продемонстрировать лидерство, публично извиниться за распространение ложной информации и за публичный протест против медиа-канала, который предоставил ложную информацию", - говорится в заявлении организации.
Отметим, что эта информация не соответствует действительности, но глава правительства удалил запись со своей страницы только через несколько дней без объяснений и извинений.
Правозащитники в свою очередь утверждают, что премьеру следует извиниться, хоть и с опозданием.
Напомним, ранее израильская оппозиция из-за этой же записи обвинила Нетаниягу в разжигании ненависти к арабскому населению страны.