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скриншот с видео YouTube 07.05 13:36   MIGnews.com

СМИ: Трамп и Ким Чен Ын рассказали, где хотят встретиться

Стало известно, где же пойдет историческая встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Согласно сообщению DW со ссылкой на южнокорейские СМИ, лидеры двух государств встретятся в Сингапуре. Также сообщается, что встреча должна пройти в середине июня.

Как сообщал Mignews, ранее Трамп заявил, что место встречи с северокорейским лидером уже предопределено, однако отказался сообщать СМИ подробности.

Также американский президент выразил надежду на то, что, в знак дружелюбного настроя в связи с этой встречей, Северная Корея освободит троих американских заложников, которых, согласно сообщениям журналистов, переместили из подвалов в отельный номера поблизости от Пхеньяна.
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