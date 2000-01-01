СМИ: Трамп и Ким Чен Ын рассказали, где хотят встретиться
Стало известно, где же пойдет историческая встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.
Согласно сообщению DW со ссылкой на южнокорейские СМИ, лидеры двух государств встретятся в Сингапуре. Также сообщается, что встреча должна пройти в середине июня.
Как сообщал Mignews, ранее Трамп заявил, что место встречи с северокорейским лидером уже предопределено, однако отказался сообщать СМИ подробности.
Также американский президент выразил надежду на то, что, в знак дружелюбного настроя в связи с этой встречей, Северная Корея освободит троих американских заложников, которых, согласно сообщениям журналистов, переместили из подвалов в отельный номера поблизости от Пхеньяна.