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В Иерусалиме начали установку указателей `посольство США` | Фото:07.05 13:11   MIGnews.com

В Иерусалиме начали установку указателей "посольство США"

В южной части Иерусалима строительные рабочие уже устанавливают указатели "посольство США" на иврите, английском и арабском языках.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает Arutz Sheva.

По словам очевидцев, на улицах появились как минимум три таких указателя.

"Я счастлив и взволнован возможностью принимать участие в этом историческом событии. Это реальность, а не сон", - сказал мэр столицы Нир Баркат.

По его словам, готовность США открыть посольство в Иерусалиме является историческим днем.

"Я благодарю президента США Дональда Трампа за это решение. Иерусалим – вечная столица еврейского народа и государства Израиль, и теперь мировое сообщество постепенно начинает это признавать", - добавил Баркат.

Напомним, открытие посольство США запланировано на 14 мая.

Хотя президент США Дональд Трамп ранее намекнул, что может присутствовать на церемонии открытия , в новом докладе говорится, что Белый дом еще не обсуждал эту возможность , и шансы американского лидера совершить поездку в Израиль незначительны.

Однако известно, что на открытие американского посольства в Иерусалиме США делегируют главу минфина Стивена Мнучина.
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