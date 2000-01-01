По словам очевидцев, на улицах появились как минимум три таких указателя.
"Я счастлив и взволнован возможностью принимать участие в этом историческом событии. Это реальность, а не сон", - сказал мэр столицы Нир Баркат.
По его словам, готовность США открыть посольство в Иерусалиме является историческим днем.
"Я благодарю президента США Дональда Трампа за это решение. Иерусалим – вечная столица еврейского народа и государства Израиль, и теперь мировое сообщество постепенно начинает это признавать", - добавил Баркат.
Напомним, открытие посольство США запланировано на 14 мая.
Хотя президент США Дональд Трамп ранее намекнул, что может присутствовать на церемонии открытия , в новом докладе говорится, что Белый дом еще не обсуждал эту возможность , и шансы американского лидера совершить поездку в Израиль незначительны.
Однако известно, что на открытие американского посольства в Иерусалиме США делегируют главу минфина Стивена Мнучина.