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Ави Габай предупредил об опасности для демократии | Фото:07.05 13:04   MIGnews.com

Ави Габай предупредил об опасности для демократии

После утверждения межминистерской комиссией по законодательству законопроекта, ограничивающего возможность БАГАЦа отменять законы, глава Сионистского Лагеря, Ави Габай, выступил с резкой критикой премьер-министра и предупредил об опасности законопроекта для израильской демократии.

"Единственное, чем занят Нетаниягу - это оставаться у власти. Он хочет быть переизбранным и это вполне понятно. Вопрос в том, насколько ты готов изменить свою страну, чтобы реализовать это. Он готов сделать все, чтобы это произошло, включая превращение нас в такую демократию, как Турция", — заявил Габай.

"Мы видим реальный процесс разрушения израильской демократии и это не только закон о преодолении ограничения. Закон о преодолении является одним из шагов, посредством которых это правительство хочет забрать нашу свободу и создать тиранию большинства. В демократии существуют механизмы, которые блокируют большинство от выполнения определенных вещей. Без них нет никого, кто мог бы остановить этот процесс. Это то законодательство, к которому стремится нынешнее правительство".
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