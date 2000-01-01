Ави Габай предупредил об опасности для демократии

После утверждения межминистерской комиссией по законодательству законопроекта, ограничивающего возможность БАГАЦа отменять законы, глава Сионистского Лагеря, Ави Габай, выступил с резкой критикой премьер-министра и предупредил об опасности законопроекта для израильской демократии.
"Единственное, чем занят Нетаниягу - это оставаться у власти. Он хочет быть переизбранным и это вполне понятно. Вопрос в том, насколько ты готов изменить свою страну, чтобы реализовать это. Он готов сделать все, чтобы это произошло, включая превращение нас в такую демократию, как Турция", — заявил Габай.
"Мы видим реальный процесс разрушения израильской демократии и это не только закон о преодолении ограничения. Закон о преодолении является одним из шагов, посредством которых это правительство хочет забрать нашу свободу и создать тиранию большинства. В демократии существуют механизмы, которые блокируют большинство от выполнения определенных вещей. Без них нет никого, кто мог бы остановить этот процесс. Это то законодательство, к которому стремится нынешнее правительство".