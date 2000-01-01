07.05 13:04 MIGnews.com

Ави Габай предупредил об опасности для демократии

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После утверждения межминистерской комиссией по законодательству законопроекта, ограничивающего возможность БАГАЦа отменять законы, глава Сионистского Лагеря, Ави Габай, выступил с резкой критикой премьер-министра и предупредил об опасности законопроекта для израильской демократии."Единственное, чем занят Нетаниягу - это оставаться у власти. Он хочет быть переизбранным и это вполне понятно. Вопрос в том, насколько ты готов изменить свою страну, чтобы реализовать это. Он готов сделать все, чтобы это произошло, включая превращение нас в такую демократию, как Турция", — заявил Габай."Мы видим реальный процесс разрушения израильской демократии и это не только закон о преодолении ограничения. Закон о преодолении является одним из шагов, посредством которых это правительство хочет забрать нашу свободу и создать тиранию большинства. В демократии существуют механизмы, которые блокируют большинство от выполнения определенных вещей. Без них нет никого, кто мог бы остановить этот процесс. Это то законодательство, к которому стремится нынешнее правительство".