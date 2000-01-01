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Кнессет провел заседание в честь героев Второй мировой войны | Фото:07.05 12:24   MIGnews.com

Кнессет провел заседание в честь героев Второй мировой войны

6 мая, в преддверии празднования Дня Победы 9 мая, в кнессете по инициативе депутата Ксении Светловой (Ха-Тнуа) было проведено праздничное мероприятие в рамках работы парламентского лобби, посвященного подвигу героев Второй мировой войны. На торжественном заседании присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, представители общественности и министерства просвещения.

Депутат Ксения Светлова, председатель лобби: "Мы обязаны позаботиться о том, чтобы историю подвига и героизма воинов-евреев Великой Отечественной войны изучали бы в школах Израиля. День Великой Победы над нацизмом - это праздник всего человечества! И это очень израильский праздник, ведь без той Победы еврейское государство не появилось бы! Если бы в войне победили фашисты, страшно подумать, какая участь ждала бы наш народ...У государства Израиль огромный и неоплатный долг перед ветеранами. Мы обязаны ввести изучение истории подвига воинов-евреев в обязательную программу обучения в израильских школах. Я лично обязуюсь сделать все, чтобы каждый школьник в Израиле знал о подвиге героев-ветеранов!".
Кнессет провел заседание в честь героев Второй мировой войны | Фото:
Профессор Симха Голдин, отец погибшего солдата Адара Голдина и глава комиссии по вопросам истории в министерстве просвещения: "Мы обязаны сделать это знание - о героизме еврейских воинов - общественным достоянием. Евреи доблестно воевали против нацистов, пока их родные гибли от рук нацистов в тыле. Мы уже способствовали тому, чтобы в 11-12 классах эта тема уже была введена в учебные материалы. Мы будем продолжать работать в этом направлении и дальше".

Ветеранов и участников торжественного мероприятия тепло приветствовала лидер партии Ха-Тнуа Ципи Ливни.

Отметим, что с первого дня работы в кнессете депутат Светлова работает для того, чтобы ввести в программу школьного обучения историю Великой Отечественной войны и подвига героизма ветеранов-евреев, сражавшихся с нацизмом.
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