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07.05 12:09   MIGnews.com

"БАГАЦ подвергся ужасной атаке"

Президент Верховного Суда Израиля Эстер Хайют предупредила общественность Израиля о последствиях принятия так называемого “закона БАГАЦа”, который резко ограничит возможности Верховного Суда отменять законы, принятые Кнессетом.

По сложившейся в последние двадцать лет практике, выражающей более общие глобальные тренды “юридического активизма”, БАГАЦ может отменять законы в случае, если они, с его точки зрения, противоречат закону о правах человека. Под этим предлогом были трижды отменены законы о высылке африканских мигрантов, рассматривается практика применения ЦАХАЛем снайперов на границе с Газой и был отменен закон о налоге на третью квартиру.

Судья Хайют, комментируя одобрение межминистерским комитетом по законодательству “закона о БАГАЦе” сообщила: “Юридическая система стала субъектом ужасной и беспрецедентной атаки, которая угрожает ее независимости. Горе государству и горе обществу, в котором стена воздвигается между различными ветвями власти. Подобное представление противоречит любому общепринятому представлению о трех ветвях власти в цивилизованном государстве”.

Хайют выступала на церемонии приведения к присяге новых судей. Там же присутствовал президент Израиля Реувен Ривлин. Ривлин поддержал Хайют, заявив: “Мы не должны менять правила игры и принципы демократии. В отсутствие защиты прав меньшинства, большинством - не более, чем босс, действующий с позиции силы”.
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