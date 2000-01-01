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Беннет: Ливан и есть `Хизбалла` | Фото:07.05 11:54   MIGnews.com

Беннет: Ливан и есть "Хизбалла"

Министр образования Нафтали Беннет заявил сегодня, что очевидный успех "Хизбаллы" на выборах в Ливане свидетельствует о том, что Израилю стоит сделать более жесткой свою политику по отношению к северному соседу в плане привлечения властей Ливана к ответственности за шиитские атаки.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает The Times of Israel.

По словам главы партии "Еврейский дом", что такое развитие событий указывает на то, что Ливан и есть "Хизбалла", а поэтому Израиль больше не должен делать разницу между ливанским государством и этой террористической группировкой.

Напомним, выборы состоялись в Ливане в воскресенье. Окончательные результаты подсчета голосов пока что не были обнародованы.
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