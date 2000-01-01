07.05 11:07 MIGnews.com
Канцлер Австрии впервые посетит Израиль
Канцлер Австрии Себастьян Курц в следующем месяце посетит Израиль с первым официальным визитом.
Об этом в понедельник, 7 мая Курц написал на своей странице в Twitter, передает Arutz Sheva
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Напомним, что последние годы он дважды посещал Израильв качестве министра иностранных дел.
Отметим, что визит пройдет на фоне бойкота Израилем министров, представляющих ультраправую Австрийскую партию свободы, которая входит в правительственную коалицию.
Политик также подчеркнул, что он встретится с австрийскими жертвами Холокоста в Израиле, а также посетит Музей Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме.
"Австрия несет особую историческую ответственность, чтобы никогда не забывать о ужасных преступлениях Холокоста и привержена безопасности Израиля и его граждан", - написал Курц.
"Мы активно поддерживаем еврейскую жизнь в нашей стране и выступаем против любых форм антисемитизма", - добавил он.
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