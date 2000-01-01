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Канцлер Австрии впервые посетит Израиль | Фото:07.05 11:07   MIGnews.com

Канцлер Австрии впервые посетит Израиль

Канцлер Австрии Себастьян Курц в следующем месяце посетит Израиль с первым официальным визитом.

Об этом в понедельник, 7 мая Курц написал на своей странице в Twitter, передает Arutz Sheva.

Напомним, что последние годы он дважды посещал Израильв качестве министра иностранных дел.

Отметим, что визит пройдет на фоне бойкота Израилем министров, представляющих ультраправую Австрийскую партию свободы, которая входит в правительственную коалицию.

Политик также подчеркнул, что он встретится с австрийскими жертвами Холокоста в Израиле, а также посетит Музей Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме.

"Австрия несет особую историческую ответственность, чтобы никогда не забывать о ужасных преступлениях Холокоста и привержена безопасности Израиля и его граждан", - написал Курц.

"Мы активно поддерживаем еврейскую жизнь в нашей стране и выступаем против любых форм антисемитизма", - добавил он.
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