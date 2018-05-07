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скриншот с видео YouTube 07.05 10:17   MIGnews.com

Макрон: политика Трампа может привести к войне с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ США продолжать ядерную сделку с Ираном может привести к войне.

"Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", - передали слова Макрона на РИА Новости.

Однако французский президент усомнился в том, что Трамп стремится разжечь войну.

Ранее американский президент заявил, что сообщит о намерениях США по Ирану не позднее 12 мая.

Каждые 90 дней президент США должен подписывать или отклонять договор о ядерном соглашении с Ираном

В июле 2015 года Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия составили с Ираном договор, регулирующий пользование им атомной енергией и отменяющий прежние санкци ООН и США и ЕС. Однако общественность не раз замечала нарушение Ираном условий договоренностей.
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