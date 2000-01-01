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`Развенчан миф о том, что евреи голосуют за Ле Пен` 07.05 09:14   MIGnews.com

"Развенчан миф о том, что евреи голосуют за Ле Пен"

Во Франции открываются предвыборные участки для голосования во втором раунде президентских выборов.

Член французского парламента, Меир Хавив заявил в интервью радио Галей ЦАХАЛ: “В Израиле только 3,5% французских евреев проголосовали за Ле Пен. Это один из самых низких уровней поддержки Ле Пен, и это разрушает миф о том, что евреи голосуют за Ле Пен”.

Даниэль Бен-Хаим, эмиссар Сохнута во Франции добавил: “Экстремизм всегда вызывает озабоченность, и важно помнить о том, что за крайне правых и за крайне-левых проголосовали 40%”.

Между тем, сторонники Ле Пен подсчитали, что если 90% сторонников Национального Фронта придут на выборы, и лишь 60% Макрона явятся на избирательные участки - победа Ле Пен будет гарантирована.
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