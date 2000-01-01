Кадыров: в Чечне геев нет, это - поддельные чеченцы
Руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало, заявил Рамзан Кадыров, передает Интерфакс.
"Руководство и правоохранительные органы Чеченской Республики готовы тесно взаимодействовать с уполномоченным по правам человека при президенте Татьяной Москальковой, Генеральной прокуратурой, МВД и другими правоохранительными органами в проверке сообщений СМИ о якобы имевшем место преследовании лиц нетрадиционной ориентации", - сказал Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".
Кадыров указал, что "чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией: народ тысячелетиями живёт по другим правилам, которые предписаны Всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми".
"У нас среди чеченцев их никогда не было. Если только речь не идёт о тех, кто, не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе", - отметил он.
Кадыров также отметил, что "уполномоченный по правам человека в Чечне, правозащитники с огромным опытом работы, общественные организации, руководители правоохранительных органов просили сообщить о фактах притеснения, применения насилия, если таковые были, но заявлений на этот счет до сих пор не поступало".
Ранее сегодня президент Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обсудить с генпрокурором и главой МВД положение гомосексуалистов на Северном Кавказе. Правозащитница рассказала главе государства, что сейчас занимается проблемой лиц нетрадиционной ориентации, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав.