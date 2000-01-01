США заявили, что игнорируют бесполетные зоны России в Сирии
Официальный представитель США заявил в интервью The Wall Street Journal, что кампания по разгрому Исламского Государства продолжится. Он сказал: “Кампания с целью нанесения поражения ISIS будет продолжаться тем же неумолимым шагом”.
Согласно сделке, заключенной между Россией, Турцией и Ираном, на территории Сирии провозглашены пять “зон де-эскалации”. США не являются стороной соглашения, и сирийские мятежники отказались ее признавать.
Несмотря на то, что Хомс и северная Хама были объявлены зонами де-эскалации, активисты оппозиции сообщают о бомбардировках в этих районах.