07.05 08:23 MIGnews.com

США заявили, что игнорируют бесполетные зоны России в Сирии

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Официальный представитель США заявил в интервью The Wall Street Journal, что кампания по разгрому Исламского Государства продолжится. Он сказал: “Кампания с целью нанесения поражения ISIS будет продолжаться тем же неумолимым шагом”.Согласно сделке, заключенной между Россией, Турцией и Ираном, на территории Сирии провозглашены пять “зон де-эскалации”. США не являются стороной соглашения, и сирийские мятежники отказались ее признавать.Несмотря на то, что Хомс и северная Хама были объявлены зонами де-эскалации, активисты оппозиции сообщают о бомбардировках в этих районах.