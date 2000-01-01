Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












07.05 08:23   MIGnews.com

США заявили, что игнорируют бесполетные зоны России в Сирии

Официальный представитель США заявил в интервью The Wall Street Journal, что кампания по разгрому Исламского Государства продолжится. Он сказал: “Кампания с целью нанесения поражения ISIS будет продолжаться тем же неумолимым шагом”.

Согласно сделке, заключенной между Россией, Турцией и Ираном, на территории Сирии провозглашены пять “зон де-эскалации”. США не являются стороной соглашения, и сирийские мятежники отказались ее признавать.

Несмотря на то, что Хомс и северная Хама были объявлены зонами де-эскалации, активисты оппозиции сообщают о бомбардировках в этих районах.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:53
Негев: Жена несколько часов пыталась сообщить, что муж погиб
08:28
Кадыров: в Чечне геев нет, это - поддельные чеченцы
08:06
Только для богатых: Вид на море все дороже
07:26
Полезная реформа: Увеличится помощь выплачивающим ипотеку
07:13
Олланд пообещал ответить на хакерскую атаку на штаб Макрона
06:49
Расширение прав светских не должно ущемлять религиозных
06:44
Конец игры: драка игроков Хапоэль Тель-Авив с полицией  
06:25
“Игра престолов” укрепила национальную валюту Исландии
05:22
Ученые: Чтение книг делает человека более добрым
04:35
Британцы создали пластырь, спасающий от инсульта
03:50
Ученые: секс на одну ночь полезен для здоровья
02:20
Ученые назвали новое средство в профилактике рака
01:53
Ален Делон заявил о завершении кинокарьеры
00:24
Ученый из США нашел способ бороться со стеснительностью
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus