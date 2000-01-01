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Выборы во Франции: прыжок в неизвестное 07.05 07:29   MIGnews.com

Выборы во Франции: прыжок в неизвестное

Французские президентские выборы уже разбили все виды барьеры в стране, чья политика казалась замороженной последние полвека.

Оба кандидата - аутсайдеры. Политический истеблишмент был вытеснен из президентской гонки. Тон обоих кандидатов шокирует своим гневом и надменностью. Независимо от того, кто победит, Франция отказалась от традиционной системы, характеризовавшей ее политику на протяжении последних 59 лет, когда существовала ясная разница между социалистами и республиканцами.

Затем, меньше чем за час до официального закрытия кампании в полночь на пятницу, Эммануэль Макрон заявил, что компьютеры его кампании были взломаны в ходе “массивной и скоординированной” хакерской атаки.

Внутренние документы и мэйлы - некоторые подлинные, некоторые поддельные выложены на форуме 4chan, который любят белые националисты, в очевидной попытке помочь сопернице Макрона, Марин Ле Пен.

Разница между кандидатами настолько глубока, что победитель, несомненно, будет рассматриваться в качестве предвестника будущего Европы. Раздражение в связи с правилами Европейского Союза и неспособность блока справиться с иммиграцией и пограничным контролем были главными проблемами предвыборной кампании.

За пределами Франции, выборы будут критическими в определении открытости Европы миру и судьбы ее щедрой системы социального обеспечения. С особым вниманием за ними будут следить в Германии, где парламентские выборы состоятся в сентябре, и в Италии, в которой выборы также пройдут в этом году.

В финальных опросах общественного мнения Макрон однозначно выглядит фаворитом. Его поддержка на 23-26% превосходит поддержку Ле Пен. Тем не менее, у него не будет медового месяца. Проводившая опрос кампания сообщает: “Ожидаемая победа… не будет открытым чеком для Эммануэля Макрона. Громадное большинство не поддерживает его всем сердцем”
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