07.05 07:29 MIGnews.com

Выборы во Франции: прыжок в неизвестное

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Французские президентские выборы уже разбили все виды барьеры в стране, чья политика казалась замороженной последние полвека.Оба кандидата - аутсайдеры. Политический истеблишмент был вытеснен из президентской гонки. Тон обоих кандидатов шокирует своим гневом и надменностью. Независимо от того, кто победит, Франция отказалась от традиционной системы, характеризовавшей ее политику на протяжении последних 59 лет, когда существовала ясная разница между социалистами и республиканцами.Затем, меньше чем за час до официального закрытия кампании в полночь на пятницу, Эммануэль Макрон заявил, что компьютеры его кампании были взломаны в ходе “массивной и скоординированной” хакерской атаки.Внутренние документы и мэйлы - некоторые подлинные, некоторые поддельные выложены на форуме 4chan, который любят белые националисты, в очевидной попытке помочь сопернице Макрона, Марин Ле Пен.Разница между кандидатами настолько глубока, что победитель, несомненно, будет рассматриваться в качестве предвестника будущего Европы. Раздражение в связи с правилами Европейского Союза и неспособность блока справиться с иммиграцией и пограничным контролем были главными проблемами предвыборной кампании.За пределами Франции, выборы будут критическими в определении открытости Европы миру и судьбы ее щедрой системы социального обеспечения. С особым вниманием за ними будут следить в Германии, где парламентские выборы состоятся в сентябре, и в Италии, в которой выборы также пройдут в этом году.В финальных опросах общественного мнения Макрон однозначно выглядит фаворитом. Его поддержка на 23-26% превосходит поддержку Ле Пен. Тем не менее, у него не будет медового месяца. Проводившая опрос кампания сообщает: “Ожидаемая победа… не будет открытым чеком для Эммануэля Макрона. Громадное большинство не поддерживает его всем сердцем”