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Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции | Фото: Lorie Shaull/Flickr07.05 21:48   MIGnews.com

Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции

Как и предсказывали все соцопросы, основатель и лидер движения "На марше!" центрист Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции. Согласно данным общества исследования выборов Kantar-Sofres, за него отдали свои голоса 65% французов.

За его соперницу, кандидатку от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 34%. Она уже признала свое поражение на выборах и уже поздравила Эммануэля Макрона с победой. Об этом она сообщила сторонникам вечером 7 мая.

"Я поздравила победителя и в интересах страны пожелала ему успехов", - сказала она.

В своем микроблоге Ле Пен разместила уже соответствующее заявление.




"Французы выбрали нового президента Республики, проголосовав за непрерывность власти", - написала она в Twitter.

Сам победитель обещал открыть новую страницу в истории своей страны.

"Сегодня вечером открывается новая страница в нашей длинной истории. Я хочу, чтобы это была страница вновь обретенных надежд и уверенности", - сказал Макрон.
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