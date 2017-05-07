Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции
Как и предсказывали все соцопросы, основатель и лидер движения "На марше!" центрист Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции. Согласно данным общества исследования выборов Kantar-Sofres, за него отдали свои голоса 65% французов.
За его соперницу, кандидатку от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 34%. Она уже признала свое поражение на выборах и уже поздравила Эммануэля Макрона с победой. Об этом она сообщила сторонникам вечером 7 мая.
"Я поздравила победителя и в интересах страны пожелала ему успехов", - сказала она.
В своем микроблоге Ле Пен разместила уже соответствующее заявление.
"Les Français ont choisi un nouveau Président de la République et ont voté pour la continuité." #Présidentielle2017