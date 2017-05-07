07.05 21:48 MIGnews.com

Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции

"Les Français ont choisi un nouveau Président de la République et ont voté pour la continuité." #Présidentielle2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 7, 2017

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Как и предсказывали все соцопросы, основатель и лидер движения "На марше!" центрист Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции. Согласно данным общества исследования выборов Kantar-Sofres, за него отдали свои голоса 65% французов.За его соперницу, кандидатку от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 34%. Она уже признала свое поражение на выборах и уже поздравила Эммануэля Макрона с победой. Об этом она сообщила сторонникам вечером 7 мая."Я поздравила победителя и в интересах страны пожелала ему успехов", - сказала она.В своем микроблоге Ле Пен разместила уже соответствующее заявление."Французы выбрали нового президента Республики, проголосовав за непрерывность власти", - написала она в Twitter.Сам победитель обещал открыть новую страницу в истории своей страны."Сегодня вечером открывается новая страница в нашей длинной истории. Я хочу, чтобы это была страница вновь обретенных надежд и уверенности", - сказал Макрон.