Навальный покинул Россию

Несколькими днями ранее "Аргументы недели" писали, что основатель Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный получил загранпаспорт. Как стало известно, сегодня оппозиционер вылетел за границу, сообщает издание Аргументы и Факты.
Ранее защита Навального заявила, что ФСИН напомнила ему о запрете покидать территорию России из-за условного срока. Позднее в Мосгорсуде дали разъяснение по этому поводу: в приговоре, который был вынесен Навальному, прямых запретов на выезд за рубеж нет. Как сообщает "Московский комсомолец", сегодня Навальный вылетел в Барселону, где собирается пройти курс лечения. Напомним, оппозиционер потерял около восьмидесяти процентов зрения из-за химического ожога, причиненного зеленкой.