07.05 21:03 MIGnews.com

Партия Меркель побеждает на местных выборах в Германии

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Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Ангелы Меркель лидирует на выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Согласно экзит-полам, в в региональный парламент также проходит "Альтернатива для Германии" (AfD).Согласно информации телеканала N24, за ХДС на выборах проголосовали 34% жителей Шлезвиг-Гольштейна. Далее идут Социал-демократическая партия Германии (27%), "Зеленые" (12,5%), свободные демократы (10,5%) и евроскептики из "Альтернативы для Германии" (5,5%).Это означает укрепление позиций партии канцлера, так как в ходе предыдущих выборов в 2012 году ХДС набрал 30,8%. Тогда же СДПГ достигли уровня в 30,4% поддержки, после чего в местном парламенте было сформировано коалиционное правительство во главе с СДПГ, при участии "Зеленых" и объединяющего датское меньшинство "Южношлезвигского союза избирателей".Шлезвиг-Гольштейн – самая северная земля Германии. К выборам были допущены почти 2,3 миллиона избирателей.