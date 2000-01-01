Французский депутат указал Хазану не лезть не в свое дело
Член Кнессета Орен Хазан ("Ликуд") повторил свою поддержку кандидата в президенты Франции от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен.
"Трамп сказал, что Соединенные Штаты принадлежат американцам, поэтому Ле Пен аналогично утверждает, что Франция принадлежит французам. Это верный способ остановить радикальный ислам и помешать Франции превратиться в Палестинское государство в Европе. Именно поэтому я ее и поддерживаю", - сказал Хазан в интервью радио "Коль Рамах" в воскресенье, 7 мая.
На это последовал ответ его французского коллеги Меира Хабиба, еврейского члена французского парламента.
"Орену Хазану лучше не лезть в то, в чем он не разбирается", - сказал он.
Хабиб сказал, что евреям нельзя голосовать за Ле Пен, потому что она отрицает Холокост и хочет запретить во Франции религиозный убой скота (шхиту), после чего местные скотобойни не смогут производить кошерное мясо.