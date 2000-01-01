07.05 18:59 MIGnews.com

Французский депутат указал Хазану не лезть не в свое дело

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Член Кнессета Орен Хазан ("Ликуд") повторил свою поддержку кандидата в президенты Франции от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен."Трамп сказал, что Соединенные Штаты принадлежат американцам, поэтому Ле Пен аналогично утверждает, что Франция принадлежит французам. Это верный способ остановить радикальный ислам и помешать Франции превратиться в Палестинское государство в Европе. Именно поэтому я ее и поддерживаю", - сказал Хазан в интервью радио "Коль Рамах" в воскресенье, 7 мая.На это последовал ответ его французского коллеги Меира Хабиба, еврейского члена французского парламента."Орену Хазану лучше не лезть в то, в чем он не разбирается", - сказал он.Хабиб сказал, что евреям нельзя голосовать за Ле Пен, потому что она отрицает Холокост и хочет запретить во Франции религиозный убой скота (шхиту), после чего местные скотобойни не смогут производить кошерное мясо.