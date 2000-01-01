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Франция. Эммануэля Макрона уже поддержали 60% 07.05 18:30   MIGnews.com

Франция. Эммануэля Макрона уже поддержали 60%

Лидер политического движения "На марше", центрист Эмманюэль Макрон лидирует во втором, решающем, туре президентских выборов во Франции. Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir со ссылкой на опрос, проведенный тремя институтами общественного мнения.

По данным опроса, Макрон может одержать победу на выборах с результатом в 60% и более. Газета не указывает, какой процент электората поддержал лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Голосование во втором туре выборов президента Франции завершится в 20:00 по парижскому времени (21:00 в Израиле). Всего на территории страны работают 66 тыс. избирательных участков. Право голосовать на выборах имеют 47 млн избирателей.
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