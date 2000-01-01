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Министр Кац: Штатам следует признать Голаны израильскими 07.05 17:52   MIGnews.com

Министр Кац: Штатам следует признать Голаны израильскими

Израиль должен усилить свое руководство в Иерусалиме, считает министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

"Мы должны укрепить свои позиции в Иерусалиме и обеспечить присутствие там еврейского большинства, перед лицом всех тех, кто которые в очередной раз пытается поставить под сомнение бесспорную историческую и религиозную связь между еврейским народом и Иерусалимом, включая ЮНЕСКО", - сказал он 7 мая на ежегодной конференции Jerusalem Post в Нью-Йорке.

Глава Минтранса добавил, что отчасти этому может способствовать включение еврейских поселений Гуш-Эцион, Гиват-Зеэв, Маале-Адумим и Бейтар-Элит в состав так называемого "большого Иерусалима".

"Единый Иерусалим есть и на века останется столицей еврейского народа", - заверил Кац.

Также он министр подчеркнул необходимость признания Америкой суверенитета Израиля на Голанских высотах, совместной оппозиции иранскому военному присутствию в Сирии и Ливане, принятия санкций против Исламской Республики до тех пор, пока она не прекратит поддерживать терроризм в регионе, совместно усиливая санкции в отношении "Хизбаллы".

"В регионе не будет стабильности до тех пор, пока Иран не отбросят назад и не прекратится передача оружия", - добавил он.
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