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Лавров: мы не желаем вмешиваться в дискуссии ЕС о России 08.05 02:06   MIGnews.com

Лавров: мы не желаем вмешиваться в дискуссии ЕС о России

В ЕС есть те, кто против нормализации отношений с Россией, а есть выступающие за выход из санкционного тупика, однако Москва не будет вмешиваться в дискуссии о стране внутри Евросоюза. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Мир», передает Russia Today.

Лавров заявил, что «политизированные, идеологизированные подходы некоторые европейские и западные партнёры пытаются ставить выше коренных экономических интересов своих стран, своих граждан». Он отметил, что такая ситуация является ненормальной.

Однако, как отметил Лавров, тенденция отказа от этой «аномалии» укрепляется.

«Есть позиция тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиция и тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил о необходимости регулярного диалога России и Евросоюза.
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