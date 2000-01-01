08.05 05:55 MIGnews.com

Университет Тель-Авива - против прямого найма работников

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Исполнительный комитет Университета Тель-Авива предпочитает не нанимать напрямую никого, кто не связан с проблемами учебного процесса. Администрация, уборка охрана - должны предоставляться внешними подрядчиками.Об этом сообщил глава исполнительного комитета Университета Гиора Ярон.Ярон полагает, что идеальная ситуация - та, в которой перечисленными проблемами занимается внешняя организация. В разговоре со студентами Ярон сообщил, что целью Университета являются научные исследования, обучение и разработка материалов, помогающих прогрессу человечества. По словам Ярона “все остальное университет делать не умеет”.