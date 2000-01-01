07.05 14:24 MIGnews.com

Американский эсминец не смог сорвать парад Победы

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Балтийский флот, воздушно-космические силы и сухопутные войска имеют достаточно сил и средств на западном направлении, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны корабля или кораблей любого потенциального противника, заявил РИА Новости руководитель движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.Так он прокомментировал сообщение СМИ о том, что морской парад в Санкт-Петербурге якобы не состоится из-за того, что участвующие в нем боевые корабли Балтийского флота покинули рейд и вышли в море навстречу американскому эсминцу USS Carney, который приблизился к внутренним российским водам."Подобное сообщение является выдумкой, как сейчас модно говорить фейком местных журналистов, потому что у Балтийского флота, сухопутных войск, воздушно-космических сил, действующих на данном направлении, достаточно сил и средств, чтобы остудить пыл любого корабля или группы кораблей потенциального противника", — сказал Ненашев.Ранее информированный источник в северной столице сообщил РИА Новости, что военно-морской парад в Петербурге, посвященный Дню Победы 9 мая, состоится, однако количество кораблей, участвующих в нем, будет уменьшено.По данным Ненашева, сокращение количества участвующих в параде кораблей Балтийского флота связано с организационными вопросами. "Инициатива увеличения традиционного количества кораблей, участвующих в морском параде на День Победы, не нашла у всех поддержки. Количество кораблей 9 мая будет традиционным – до 10 единиц. Большее количество кораблей в этом году будет продемонстрировано на День ВМФ в июле этого года", — сказал собеседник агентства.