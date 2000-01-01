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`Гилад Эрдан - не только расист и лжец, но и трус` 07.05 14:21   MIGnews.com

"Гилад Эрдан - не только расист и лжец, но и трус"

“Общественная активистка” Майан Амран была участницей демонстрации у дома министра внутренней безопасности Израиля Гилада Эрдана в Савьон.

Амран, вместе с другими активистами протестовала против “расистского подстрекательства Эрдана. По ее словам, министр так и не извинился за то, что назвал инцидент в Умм эль-Хиран и его высказывания относительно высокого уровня преступности среди выходцев из эфиопской общины.

Амран сообщила: "Он - лжец, подстрекавший против учителя в Умм эль-Хиран, и который не извинился за свою ошибку. Он расист, сравнивавший эфиопских евреев с африканскими мигрантами".

Амран и еще один участник демонстрации были оштрафованы полицией на 900 шекелей за нарушение общественного порядка в жилом квартале. Амран кипит от возмущения: “Он действует трусливо, он пытается предотвратить демонстрации, заткнуть рты гражданам и лишить их свободы слова”.

Полиция утверждает, что не запрещала демонстрации перед домом Эрдана, но от соседей поступили многочисленные жалобы на то, что демонстранты делали много шума своими выкриками в мегафоны - и потому полиция была вынуждена вмешаться.
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