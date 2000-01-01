07.05 13:31 MIGnews.com

Израиль: Министры приняли "национальный закон"

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Через четыре года после того, как Ави Дихтер представил на рассмотрение Кнессета первый вариант так называемого “национального закона”, его исправленный вариант был одобрен межминистерским комитетом по законодательству.Закон подчеркивает еврейский и демократический характер Государства Израиль, устанавливает, что его столицей является Израиль, а государственным языком - иврит.Законопроект внесли 13 членов Кнессета от Ликуда, Еврейского Дома, НДИ.По словам Дихтера, цель закона - “защитить статус Израиля в качестве национального государства еврейского народа, таким образом, который закрепляет основные законы и ценности Израиля в качестве еврейского и демократического государства”.Законопроект подвергся жестокой критике со стороны оппозиции. Депутат Кнессета от Аводы Эрель Марголит заявил: “Правительство, которое боится определить внешние границы государства, не имеет права определять характер этого государства. Национальный закон - попытка убить единственную демократию на Ближнем Востоке, и напоминает мне о темных периодах, и я готов встать на защиту израильского общества, против мессианских интересов Нетаниягу”.В прошлом Нетаниягу, отказавшегося одобрить национальный закон, критиковали и справа, обвиняя в трусости. Бюро премьер-министра, однако, распространило заявление, в котором отрицает слухи о том, что тот намерен “убить” закон. В заявлении говорится: “Премьер-министр не замораживает закон, но продвигает его в соответствии с коалиционными соглашениями, которые были выработаны командой представителей от каждой фракции, с тем, чтобы сформулировать решение, приемлемое для всех, именно поэтому, законопроект будет внесен от лица правительства, а не в виде инициативы депутатов”.