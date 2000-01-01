Израиль: Министры приняли "национальный закон"

Через четыре года после того, как Ави Дихтер представил на рассмотрение Кнессета первый вариант так называемого “национального закона”, его исправленный вариант был одобрен межминистерским комитетом по законодательству.
Закон подчеркивает еврейский и демократический характер Государства Израиль, устанавливает, что его столицей является Израиль, а государственным языком - иврит.
Законопроект внесли 13 членов Кнессета от Ликуда, Еврейского Дома, НДИ.
По словам Дихтера, цель закона - “защитить статус Израиля в качестве национального государства еврейского народа, таким образом, который закрепляет основные законы и ценности Израиля в качестве еврейского и демократического государства”.
Законопроект подвергся жестокой критике со стороны оппозиции. Депутат Кнессета от Аводы Эрель Марголит заявил: “Правительство, которое боится определить внешние границы государства, не имеет права определять характер этого государства. Национальный закон - попытка убить единственную демократию на Ближнем Востоке, и напоминает мне о темных периодах, и я готов встать на защиту израильского общества, против мессианских интересов Нетаниягу”.
В прошлом Нетаниягу, отказавшегося одобрить национальный закон, критиковали и справа, обвиняя в трусости. Бюро премьер-министра, однако, распространило заявление, в котором отрицает слухи о том, что тот намерен “убить” закон. В заявлении говорится: “Премьер-министр не замораживает закон, но продвигает его в соответствии с коалиционными соглашениями, которые были выработаны командой представителей от каждой фракции, с тем, чтобы сформулировать решение, приемлемое для всех, именно поэтому, законопроект будет внесен от лица правительства, а не в виде инициативы депутатов”.