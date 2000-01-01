07.05 13:36 MIGnews.com

"Израиль имеет честь принять президента Дональда Трампа"

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Открывая заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Государство Израиль имеет честь принять президента США Дональда Трампа с супругой, который через две недели совершит свой первый иностранный визит в качестве президента. Президент будет принят здесь с большим теплом как большой друг Израиля и как лидер Соединенных Штатов - нашего крупнейшего союзника.Президент стремится изучить пути возобновления мирного процесса с палестинцами. Я разделяю это желание, граждане Израиля разделяют это желание - мы хотим мира, мы воспитываем наших детей для мира.Я слышал, как Абу-Мазен восхваляет террористов, как он платит им в зависимости от степени тяжести совершённых ими убийств израильтян. Я слышал, как Абу-Мазен говорит, что палестинцы тоже воспитывают своих детей для мира. К сожалению, это просто не соответствует действительности.В конце недели скончался экс-министр Бени Элон, да будет благословенна его память. От имени правительства Израиля я хочу выразить соболезнования Эмуне, их детям, всей семье Элон. Бени любил Эрец-Исраэль, государство Израиль, наследие Израиля и много работал ради этого. Бени содействовал укреплению связей с христианскими сторонниками Израиля во всём мире и сделал многое в этой области.Я передаю соболезнования правительства, свои соболезнования нашему другу министру Арье Дери по поводу смерти его матери Эстер, да будет благословенна её память. Мы скорбим вместе с ним, вместе со всей семьёй Дери".