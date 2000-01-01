07.05 11:59 MIGnews.com

Премьер-министр Бельгии: я не потерплю турецкого референдума

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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что не допустит проведения референдума о восстановлении смертной казни в Турции среди граждан своей страны.Бельгия не позволит туркам с двойным гражданством принимать участие в подобном референдуме. Мишель заявил: “Я этого не потерплю. Я думаю, что речь идет о неприемлемой теме”.Мишель заявил, что в распоряжении Бельгии есть “легальные возможности” по предотвращению организации подобного референдума на бельгийской территории. Мишеля уже поддержали его фламандские партнеры в правящей коалиции.