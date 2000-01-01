07.05 10:31 MIGnews.com

Корпус стражей исламской революции атаковал Рухани

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Пресс-представитель корпуса стражей исламской революции Ирана Масуд Джазари атаковал президента страны Хасана Рухани за замечания, высказанные им в ходе предвыборной кампании.Джазари заявил: “Развитие ракетной программы - часть более широкой программы политики режима, и подземные ракетные базы - серьезное средство устрашения для наших врагов”.“Они (Корпус стражей исламской революции –ред.) написали лозунги на ракетах для того, чтобы мы не могли воспользоваться выгодами данной сделки ”