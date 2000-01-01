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США заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее Изриаль | Фото:07.04 10:11   MIGnews.com

США заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее Изриаль

США вновь заблокировали заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее действия Израиля в секторе Газы и утверждающее право палестинцев на "мирные демонстрации".

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает The Times of Israel.

Напомним, что к немедленному расследованию причин смерти "мирных демонстрантов" призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Палестинский представитель в ООН Рияд Мансур сообщил журналистам, присутствовавшим в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в пятницу вечером, что 14 из 15 членов Совбеза согласились с подготовленным заявлением, однако США, главный союзник Израиля, возражали против осуждения израильских властей.

Согласно информации издания, Мансур назвал поведение США "безответственным", заявив, что оно дает Израилю "зеленый свет" на дальнейшие действия, направленные против гражданского населения сектора Газы.

В свою очередь представитель Израиля в ООН Дани Данон заявил, что Совету безопасности следовало бы осудить ХАМАС, который подвергает смертельной опасности палестинских детей, и призвать к прекращению провокаций, ведущих к продолжению насилия и усилению напряженности в регионе.

Отметим, что США отказываются осудить Израиль вторую неделю подряд. 31 марта Совет Безопасности ООН также не смог договориться о заявлении, в котором осуждались бы действия израильских военных 30 марта на границе сектора Газы, во время подавления "марша возвращения".
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