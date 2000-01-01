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Дональд Трамп побеседовал с наследным принцем Абу Даби | Фото:07.04 09:42   MIGnews.com

Дональд Трамп побеседовал с наследным принцем Абу Даби

В пятницу, 6 апреля, президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону с наследным принцем эмирата Абу Даби (ОАЭ) Мухаммадом бин Зайэдом.

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает The Times of Israel cо ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно информации издания, в ходе беседы обсуждались конфликт ведущих арабских стран Персидского залива с Катаром, противостояние Ирану и борьба с террором.

Также сообщается, что был поднят ряд вопросов, касающихся экономики и безопасности.

Издание уточняет, что американский лидер поблагодарил наследного принца за его "стремление доказать, что единение государств Персидского залива может помочь противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана и победить террористов и экстремистов".

В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что лидеры согласились с тем, что все государства Персидского залива могут и должны делать больше для усиления координации друг с другом и с Соединенными Штатами в целях обеспечения мира и процветания населения в регионе.

Отметим, что этот разговор состоялся за несколько дней до встречи Трампа с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.
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