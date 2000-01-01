Дональд Трамп побеседовал с наследным принцем Абу Даби
В пятницу, 6 апреля, президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону с наследным принцем эмирата Абу Даби (ОАЭ) Мухаммадом бин Зайэдом.
Об этом в субботу, 7 апреля сообщает The Times of Israel cо ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Согласно информации издания, в ходе беседы обсуждались конфликт ведущих арабских стран Персидского залива с Катаром, противостояние Ирану и борьба с террором.
Также сообщается, что был поднят ряд вопросов, касающихся экономики и безопасности.
Издание уточняет, что американский лидер поблагодарил наследного принца за его "стремление доказать, что единение государств Персидского залива может помочь противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана и победить террористов и экстремистов".
В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что лидеры согласились с тем, что все государства Персидского залива могут и должны делать больше для усиления координации друг с другом и с Соединенными Штатами в целях обеспечения мира и процветания населения в регионе.
Отметим, что этот разговор состоялся за несколько дней до встречи Трампа с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.