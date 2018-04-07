Саудовская Аравия планирует превратить Катар в остров
Саудовский инвестиционный союз планирует вырыть канал на границе с Катаром, превратив его в остров, и реализовать туристический проект в данном регионе.
Об этом в субботу, 7 апреля сообщает саудовское издание "Сабк", передает РИА Новости.
По данным издания, туристический проект будет реализовывать саудовский инвестиционный союз, состоящий из девяти компаний, которые будут рыть канал вдоль всей границы с Катаром.
Отмечается, что данные работы займут всего 12 месяцев.
Агентство уточняет, что на данный момент союз ждет официального разрешения властей.
Согласно информации издания, ширина канала составит 200 метров, глубина – 15-20 метров и длина – 60 километров.
В союзе предполагают, что подобный канал сможет принимать все виды морских судов.
Саудовская Аравия сможет связать при помощи нового морского пути портовый город королевства Сальва и район Хур аль-Адид, расположенные по краям сухопутной границы с Катаром.
По данным агентства, на реализацию данного проекта потребуется выделить 2,8 миллиарда саудовских риалов (около 750 миллионов долларов).
По плану проекта, на новых берегах королевства будут расположены курорты с частными пляжами и пяти главными отелями.
Издание отмечает, что также в районе канала планируется построить новые порты и открыть две круизные компании для осуществления морских прогулок в другие страны Персидского залива.
Уточняется, что будет создана свободная торговая зона.
По информации агентства, канал будет принадлежать только Саудовской Аравии, так как он будет вырыт на территории королевства на расстоянии одного километра от официальной линии границы с Катаром. Участок суши на границе с Катаром будет служить в качестве военной зоны для защиты королевства.
Пока власти Катара не комментируют сообщения о планах Эр-Рияда по строительству канала.
Напомним, что с июня 2017 года арабские страны Персидского залива (прежде всего, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты) бойкотируют Катар и обвиняют Доху в поддержке терроризма.