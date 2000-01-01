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flickr/Think London 07.04 20:03   MIGnews.com

Посольство РФ в Британии просит о встрече с Джонсоном

Посольство России в Британии попросило о встрече посла Александра Яковенко с главой МИД Британии Борисом Джонсоном.

Представитель посольства заявил, что пришло время встретиться и обсудить ход расследования по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также целых ряд других двусторонних вопросов.

Об этом сообщает Би Би Си в субботу, 7 апреля.

"Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту", - заявил пресс-секретарь российского посольства.

В посольстве также отметили, что считают крайне неудовлетворительным текущий уровень сотрудничества с Форин-офисом.

"Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время", - добавил российский представитель.

В МИД Британии подтвердили, что получили запрос российской стороны и ответят в ближайшее время.
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