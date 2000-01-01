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Турция депортирует сотни афганских мигрантов07.04 16:53   MIGnews.com

Турция депортирует сотни афганских мигрантов

Власти депортируют около 600 афганских нелегалов в эти выходные. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Турции в субботу, 7 апреля.

Отмечается, что сотни мигрантов, которые находятся на востоке Турции, будут отправлены в Кабул.

В заявлении турецкого ведомства говорится, что беженцы незаконно попали на территорию Турции через границу Ирана. Афганские мигранты решили покинуть свою страну из-за "продолжающейся там террористической деятельности и экономических проблем".

В итоге беженцы были переданы иммиграционным властям в восточной провинции Эрзурум. Власти заявили, что процедура депортации была завершена для 591 мигранта.

Правозащитники критикуют правительство Турции за депортацию нелегалов обратно в охваченные конфликтом страны, в том числе и Афганистан, заявив, что власти подвергают их жизни опасности.
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