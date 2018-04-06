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СМИ: Пучдемон планировал бежать в Россию | Фото:07.04 14:11   MIGnews.com

СМИ: Пучдемон планировал бежать в Россию

Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию до того, как был арестован в Германии.

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает газета El Mundo со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.

Газета пишет, что, когда 22 марта политик прибыл на самолете в Финляндию, Верховный суд Испании выдал еще один ордер на его арест. Тогда у экс-лидера Каталонии якобы было два варианта: отправиться в Россию либо уехать в Стокгольм, как он и сделал.

Напомним, 24 марта бывший глава правительства прибыл в Швецию, откуда планировал уехать в Бельгию, где проживал с октября 2017 года. На следующий день Пучдемона задержали в Германии по обвинению в подстрекательстве к бунту с целью обретения Каталонией независимости.

Отметим, что в Испании бывшему лидеру Каталонии грозит 30 лет тюрьмы по обвинению в организации госпереворота и растрате государственных средств. Однако Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что выдача Пучдемона Испании по политической статье невозможна. В итоге его отпустили под залог в 75 тыс. евро.
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