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Япония представила первое подразделение морского десанта | Фото:07.04 11:55   MIGnews.com

Япония представила первое подразделение морского десанта

Силы самообороны Японии впервые с окончания Второй мировой войны пополнились подразделением морского десанта быстрого размещения.

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает Reuters, передает РИА Новости.

По данным агентства Киодо, так называемая Бригада быстрого размещения амфибийных сил насчитывает 2 тысячи 100 человек.

В будущем численность подразделения планируется увеличить до 3 тысяч человек.

Согласно информации издания, решение о введении Бригада быстрого размещения амфибийных сил было принято с целью оказания противодействия оккупации островов в Восточно-Китайсом море, которые, по мнению Токио, находятся под угрозой со стороны Китая.

Заместитель министра обороны Томохиро Ямамото отметил, что на фоне возрастающей сложности в ситуации с безопасностью и обороной территорий, окружающих Японию, защита островов является "критической обязанностью".

Ожидается, что 1,500 японских морских пехотинцев будут размещены на острове Кюсю. В дальнейшем их планируется передислоцировать на Окинаву.
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