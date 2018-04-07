Япония представила первое подразделение морского десанта

По данным агентства Киодо, так называемая Бригада быстрого размещения амфибийных сил насчитывает 2 тысячи 100 человек.
В будущем численность подразделения планируется увеличить до 3 тысяч человек.
Согласно информации издания, решение о введении Бригада быстрого размещения амфибийных сил было принято с целью оказания противодействия оккупации островов в Восточно-Китайсом море, которые, по мнению Токио, находятся под угрозой со стороны Китая.
Заместитель министра обороны Томохиро Ямамото отметил, что на фоне возрастающей сложности в ситуации с безопасностью и обороной территорий, окружающих Японию, защита островов является "критической обязанностью".
Ожидается, что 1,500 японских морских пехотинцев будут размещены на острове Кюсю. В дальнейшем их планируется передислоцировать на Окинаву.