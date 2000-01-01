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Турция положительно смотрит на авиаудары США в Сирии | Фото: Thinkstock07.04 10:51   MIGnews.com

Турция положительно смотрит на авиаудары США в Сирии

Турция положительно оценила решение США нанести ракетные удары по сирийской авиабазе аш-Шаорайят. Об этом заявил вице-премьер Нуман Куртулмуш.

Он также отметил, что международное сообщество должно поддержать свою позицию в отношении "варварства" сирийского правительства.

В ходе интервью турецкому телеканалу Fox TV вице-премьер заявил, что правительство Асада должно быть полностью наказано на международной арене.

Куртулмуш также подчеркнул, что мирный процесс в Сирии должен быть ускорен.
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