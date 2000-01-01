07.04 10:51 MIGnews.com

Турция положительно смотрит на авиаудары США в Сирии

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Турция положительно оценила решение США нанести ракетные удары по сирийской авиабазе аш-Шаорайят. Об этом заявил вице-премьер Нуман Куртулмуш.Он также отметил, что международное сообщество должно поддержать свою позицию в отношении "варварства" сирийского правительства.В ходе интервью турецкому телеканалу Fox TV вице-премьер заявил, что правительство Асада должно быть полностью наказано на международной арене.Куртулмуш также подчеркнул, что мирный процесс в Сирии должен быть ускорен.